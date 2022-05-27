О нас

МФК подготовило дорожную карту в связи с ветряной энергией на Каспии

МФК подготовило дорожную карту в связи с ветряной энергией на Каспии Министерством энергетики Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) уже разработана дорожная карта по эффективному использованию ветроэнергетического потенциала в Каспийском море.
Энергетика
27 мая 2022 г. 15:38
МФК подготовило дорожную карту в связи с ветряной энергией на Каспии

Министерством энергетики Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) уже разработана дорожная карта по эффективному использованию ветроэнергетического потенциала в Каспийском море.

Об этом Report заявил замдиректора Госагентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Тебриз Аммаев.

По его словам, согласно проведенным Всемирным банком анализам, технический потенциал Каспия составляет 157 гигаватт: "Это во много раз превышает текущую мощность в стране".

Заместитель директора агентства отметил, что в то же время подписаны меморандумы о взаимопонимании с компаниями ACWA Power и Masdar: "В настоящее время изучается, в каких районах могут быть установлены турбины и каким образом электроэнергия, которая может быть произведена, будет интегрирована в сеть, экспортный потенциал и т.д.".

Он отметил, что также анализируются возможности производства "зеленого" водорода и его экспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке IFC Xəzərdə külək enerjisi ilə bağlı yol xəritəsi hazırlayıb

Самое важное

Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
Ильхам Алиев: Все знают, что с Азербайджаном нужно считаться
27 мая 2022 г. 15:17
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы
27 мая 2022 г. 15:06
Император Японии поздравил президента Азербайджана
Император Японии поздравил президента Азербайджана
27 мая 2022 г. 12:06
Кадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
ФотоКадры с состоявшегося в рамках TEKNOFEST Azerbaijan авиашоу
26 мая 2022 г. 18:46
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Ильхама Алиева
26 мая 2022 г. 15:36
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу
25 мая 2022 г. 15:42
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании и Северной Ирландии поздравила президента Азербайджана
25 мая 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi