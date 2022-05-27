МФК подготовило дорожную карту в связи с ветряной энергией на Каспии

Министерством энергетики Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) уже разработана дорожная карта по эффективному использованию ветроэнергетического потенциала в Каспийском море.
Об этом Report заявил замдиректора Госагентства возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики Тебриз Аммаев.
По его словам, согласно проведенным Всемирным банком анализам, технический потенциал Каспия составляет 157 гигаватт: "Это во много раз превышает текущую мощность в стране".
Заместитель директора агентства отметил, что в то же время подписаны меморандумы о взаимопонимании с компаниями ACWA Power и Masdar: "В настоящее время изучается, в каких районах могут быть установлены турбины и каким образом электроэнергия, которая может быть произведена, будет интегрирована в сеть, экспортный потенциал и т.д.".
Он отметил, что также анализируются возможности производства "зеленого" водорода и его экспорта.