МФК: Азербайджан добился значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов

В последние годы Азербайджан предпринял важные шаги и достиг значительных результатов в области изменения климата, в частности сокращения выбросов парниковых газов.

В последние годы Азербайджан предпринял важные шаги и достиг значительных результатов в области изменения климата, в частности, сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом сообщила Report региональный менеджер Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По ее словам, МФК в основном участвует в проектах, связанных с частным сектором: "Мы считаем, что частный сектор имеет большой потенциал в решении климатических проблем, и его необходимо использовать”.

Дуарте рассказала, что инвестиции частного сектора принесли бы большую пользу в деле реализации проектов "умного сельского хозяйства": "Это может быть обеспечено как через прямые инвестиции частного сектора, так и через государственно-частное партнерство. МФК всегда оказывала поддержку Азербайджану в развитии и диверсификации экономики".

В настоящее время организация продолжает поддерживать Азербайджан в рамках проектов по сокращению эмиссии углерода, добавила Дуарте.