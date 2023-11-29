О нас

МФК: Азербайджан добился значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов

МФК: Азербайджан добился значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов В последние годы Азербайджан предпринял важные шаги и достиг значительных результатов в области изменения климата, в частности сокращения выбросов парниковых газов.
Энергетика
29 ноября 2023 г. 13:55
МФК: Азербайджан добился значительного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов

В последние годы Азербайджан предпринял важные шаги и достиг значительных результатов в области изменения климата, в частности, сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом сообщила Report региональный менеджер Международной финансовой корпорации (МФК) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

По ее словам, МФК в основном участвует в проектах, связанных с частным сектором: "Мы считаем, что частный сектор имеет большой потенциал в решении климатических проблем, и его необходимо использовать”.

Дуарте рассказала, что инвестиции частного сектора принесли бы большую пользу в деле реализации проектов "умного сельского хозяйства": "Это может быть обеспечено как через прямые инвестиции частного сектора, так и через государственно-частное партнерство. МФК всегда оказывала поддержку Азербайджану в развитии и диверсификации экономики".

В настоящее время организация продолжает поддерживать Азербайджан в рамках проектов по сокращению эмиссии углерода, добавила Дуарте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IFC: Azerbaijan has achieved significant results in reducing greenhouse gas emissions
Версия на азербайджанском языке İFC: “Azərbaycan istixana qazı emissiyalarının azaldılmasında əhəmiyyətli nəticələrə nail olub”

Экслюзивные новости

Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi