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Международный валютный фонд повысил прогноз цены на нефть в 2023 году

Международный валютный фонд повысил прогноз цены на нефть в 2023 году Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был повышен до 79,92 доллара за баррель с 71,68 доллара.
Энергетика
10 октября 2023 г. 12:44
Международный валютный фонд повысил прогноз цены на нефть в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был повышен до 79,92 доллара за баррель с 71,68 доллара.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации.

Таким образом, ожидается, что цены на нефть в 2023 году снизятся на 16,5%, а в 2024 году - на 0,7%.

По оценке фонда, в 2022 году стоимость нефти увеличилась на 39,2%, до 96,36 доллара за баррель.

Для расчета средней цены на нефть МВФ использует котировки фьючерсов на сорта Brent, Fateh и WTI.

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