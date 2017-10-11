Международный нефтяной саммит Argus Media пройдет в Баку

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Международное ценовое агентство Argus при поддержке генерального партнера Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) 12-13 октября проведет в Баку международный нефтяной саммит, передает Report со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Саммит станет одним из ключевых в Каспийском регионе и объединит более 250 руководителей международных нефтяных, транспортных, торговых, нефтеперерабатывающих, нефтехимических компаний, профильных министерств, а также представителей государственных органов из Азербайджана, России, Грузии, Туркменистана, Ирана, Швейцарии, ОАЭ, Казахстана, Великобритании, Румынии, Украины, Турции и других стран", - говорится в сообщении.

Участники саммита рассмотрят особенности развития логистических маршрутов для экспорта нефти и нефтепродуктов, продуктов нефтехимии, изменения ситуации на рынках стран Каспия, обсудят вопросы расширения и модернизации транспортной инфраструктуры, а также специфику развития газовых проектов.

В ходе саммита ожидается выступления с докладами президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, главы Argus в России, странах СНГ и Балтии Вячеслава Мищенко, директора по операциям Argus Media Group Филипа Шоу, регионального президента BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонса, председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова, заместителя министра энергетики республики Натига Аббасова, замминистра энергетики Грузии Ромео Микаутадзе, а также представителей ряда азербайджанских и зарубежных нефтяных и логистических структур.