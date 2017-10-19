Международные финансовые институты поддержат производство альтернативной и возобновляемой энергии в Азербайджане

© Report

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Китай подарит Азербайджану автономное энергетическое оборудование из солнечного и дизельного генераторов стоимостью 3 млн долларов

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам зампред Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Джамиль Меликов.

По его словам, подписанные Азербайджаном с этой целью документы находятся у китайской стороны. "Мощность этих агрегатов колеблется от 2 кВт до 100 кВт", - сказал он.

Представитель агентства добавил, что в Стратегической дорожной карте предусмотрены инвестиции в отрасль альтернативной и возобновляемой энергетики в размере 1,04 млрд долларов. По его словам, ряд международных финансовых институтов заинтересованы в инвестировании в эту область в Азербайджане: "В частности, немецкий банк KfW, Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) заинтересованы в этих вопросах. АБР уже завершил работу над документами по технико-экономическому обоснованию в сфере биоэнергетики. Банк выделит 46 млн долларов на проекты, реализуемые в трех регионах. Это 90% бюджета проектов. На эти средства будут построены станции в Агджабеди, Огузе и Самухе. Остальные 10% обеспечит правительство страны".

Дж. Меликов отметил, что KfW выделит Азербайджану кредит на 130 млн евро: "Однако использование этих средств требует особых условий. Если правительство Азербайджана примет эти условия, средства будут предоставлены азербайджанской стороне".