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Международное энергоагентство предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь

Международное энергоагентство предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь Мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году и достигнет нового максимума в 8,5 млрд тонн.
Энергетика
15 декабря 2023 г. 11:39
Международное энергоагентство предрекло новый рекорд по мировому спросу на уголь

Мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году и достигнет нового максимума в 8,5 млрд тонн.

Как передает Report, такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе Coal 2023.

Большой спрос наблюдается в Китае, Индии и странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые вместе взятые будут потреблять три четверти мирового спроса.

"В абсолютном выражении спрос на уголь в 2023 году, по оценкам, больше всего вырастет в Китае - на 220 млн тонн или 4,9%, за ним следуют Индия (рост на 98 млн тонн или 8%) и Индонезия (на 23 млн тонн или 11%).

Наибольшее снижение ожидается в Европейском Союзе - на 107 млн ​​тонн или 23% и в США - на 95 млн тонн или 21%).

Также в докладе прогнозируется, что в период с 2024 года по 2026 год будет наблюдаться тенденция на снижение мирового спроса на уголь.

Ожидаемый агентством рост спроса в Индии и странах АСЕАН будет компенсирован спадом в ЕС и США, а Китай останется решающим игроком, определяющим тенденцию мирового спроса на уголь.

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Версия на английском языке IEA predicts new record for global coal demand

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