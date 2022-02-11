Международное энергоагентство повысило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+

Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, на 2022 год, теперь ожидает его на уровне 2 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличило прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в альянс ОПЕК+, на 2022 год, теперь ожидает его на уровне 2 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из февральского доклада агентства.

"Ожидаемый годовой рост в 2022 году был пересмотрен в сторону увеличения до 2 млн баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Агентство предполагает, что основной рост добычи — 60% — придется на США, еще около 20% — на Канаду и Гайану.

Аналитики МЭА отмечают, что объем добычи из стран, не входящих в ОПЕК+, в январе вырос на 410 тыс. баррелей в сутки после "разочаровавшего" из-за проблем с добычей в Эквадоре, Бразилии и Китае декабря.

"На уровне 47,2 млн баррелей в сутки объемы из стран, не входящих в ОПЕК+, начинают устойчиво расти до прогнозируемого выхода в 2022 году до уровня в 48,9 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн баррелей больше, чем в декабре 2021 года", — говорится в докладе.