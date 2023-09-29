Между TEİAŞ и AzerEnergy будет подписана Дорожная карта

Сегодня будет сделан еще один важный шаг на пути технического сотрудничества в области электроэнергетики - подписана "дорожная карта", включающая мероприятия в рамках проекта взаимодействия между "Türkiye Elektrik Iletim Anonim Şirketi" (TEİAŞ) и О

Сегодня будет сделан еще один важный шаг на пути технического сотрудничества в области электроэнергетики - подписана "дорожная карта", включающая мероприятия в рамках проекта взаимодействия между "Türkiye Elektrik Iletim Anonim Şirketi" (TEİAŞ) и ОАО "AzerEnergy".

Как сообщает командированный в Нахчыван сотрудник Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на проходящих сегодня в Нахчыване III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и первой международной конференции "Нахчыван - зона зеленой энергетики".

"Проектами, которые мы будем реализовывать, мы еще раз подтвердим дружбу между нашими странами и укрепим наши отношения с Нахчываном", - сказал турецкий министр.