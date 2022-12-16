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Между SOCAR и "Romgaz S.A." подписан договор на поставку газа

Между SOCAR и "Romgaz S.A." подписан договор на поставку газа Между SOCAR и "Romgaz S.A." подписан договор о поставках газа из Азербайджана в Румынию.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 19:29
Между SOCAR и Romgaz S.A. подписан договор на поставку газа

Между SOCAR и "Romgaz S.A." подписан договор о поставках газа из Азербайджана в Румынию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 1 января 2023 года.

Договор, обеспечивающий поставку азербайджанского газа новому покупателю в Европе, служит стратегическим целям нашей страны по диверсификации поставок газа в рамках новых двусторонних партнерств с различными европейскими странами.

Указанное соглашение было подписано 18 июля 2022 года в Баку в рамках Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики. Одна из основных целей меморандума - увеличить поставки природного газа в Европейский союз и внести свой вклад в энергетическую безопасность.

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Версия на английском языке SOCAR and Romgaz S.A. sign agreement on gas supply from Azerbaijan to Romania
Версия на азербайджанском языке SOCAR-la “Romgaz S.A.” arasında qaz tədarükünə dair müqavilə imzalanıb

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