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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Между Россией и Саудовской Аравией возникли разногласия о сроках пролонгации ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сообщил в Дубае министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фих.

По его словам, Саудовская Аравия выступает за пролонгацию сделки на 9 месяцев, в то время как представители России, похоже, предпочли бы более короткий срок. Аль-Фалих полагает, что темпы сокращения мировых запасов нефти являются вопросом технического характера.

Напомним, что завтра в Вене стартует встреча представителей ОПЕК и ее союзников, а 30 ноября по ее результатам будет сделано заявление.

После этой новости стоимость Brent упала на 0,85%, до 62,83 доллара/баррель. Аналитическая группа Report прогнозирует начало падения нефтяных цен, вне зависимости от итогов саммита. Однако снижение будет незначительным, и цены установятся в пределах 55 долларов за баррель.