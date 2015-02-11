Между ПО "Азерихимия" и Глобальным Альянсом "Загрязнение и здоровье" заключен меморандум

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Производственном объединении "Азерихимия" SOCAR прошла встреча с членами Глобального Альянса "Загрязнение и здоровье" (GAHP), представителями института "Blacksmith", занимающегося проблемами экологического загрязнения, очисткой, инвентаризацией, проведением мониторингов представляющих особую опасность источников загрязнения.

Об этом Report сообщили из Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

На встрече с участием эксперта института "Blacksmith" Барбары Джонс, регионального директора Петра Шарола и руководителя Бакинского офиса института, доктора географических наук, профессора Ровшана Аббасова председатель Наблюдательного совета ПО "Азерихимия" Мухтар Бабаев проинформировал гостей об осуществляемых производственным объединением экологических проектах и отношениях, которые будут полезны с точки зрения оздоровления экологической атмосферы Сумгайыта.

Здесь отметили, что GAHP, в который также входит "Blacksmith", действует в Азербайджане с 2012 года в рамках пилотного проекта "Программа определения и оценки подвергшихся токсическому загрязнению территорий, обладающих потенциальным влиянием на человеческий организм" и придает важное значение сотрудничеству с ПО "Азерихимия".

В рамках встречи между GAHP и ПО "Азерихимия" был подписан меморандум о взаимопонимании. По условиям меморандума, в течение 5 месяцев Альянс вместе с "Азерихимия" осуществит работы, направленные на очищение 2 га загрязненной нефтью и нефтепродуктами площади на водораздаточном пункте завода "Оргсинтез", займется перевозкой собранных с территории отбросов на полигон "Опасных отбросов" министерства экологии и природных ресурсов, приступит к озеленению и благоустройству очищенной территории.

Между Альянсом и полигоном "Опасных отбросов" МЭПР уже заключен контракт и дан старт работам.