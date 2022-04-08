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Азербайджан и Турция обменялись опытом по энергорынку

Азербайджан и Турция обменялись опытом по энергорынку Представители Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) поделились опытом по работе на рынке электроэнергии и регулированию тарифов на рынке со специалистами из Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при
Энергетика
8 апреля 2022 г. 11:17
Азербайджан и Турция обменялись опытом по энергорынку

Представители Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) поделились опытом по работе на рынке электроэнергии и регулированию тарифов на рынке со специалистами из Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство.

В онлайн-встрече приняли участие специалист по энергетике Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Мустафа Явуздемир и заведующий отделом стратегического планирования и инноваций Агентства по регулированию энергетических вопросов Хикмет Гасанов, которые отметили важность обмена опытом.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkey exchange experience on energy market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji bazarına dair təcrübə mübadiləsi olub

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