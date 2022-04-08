Азербайджан и Турция обменялись опытом по энергорынку

Представители Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) поделились опытом по работе на рынке электроэнергии и регулированию тарифов на рынке со специалистами из Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при

Представители Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC) поделились опытом по работе на рынке электроэнергии и регулированию тарифов на рынке со специалистами из Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство.

В онлайн-встрече приняли участие специалист по энергетике Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Мустафа Явуздемир и заведующий отделом стратегического планирования и инноваций Агентства по регулированию энергетических вопросов Хикмет Гасанов, которые отметили важность обмена опытом.