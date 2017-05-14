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    Между Азербайджаном и Китаем подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC

    В Пекине приступил к работе международный форум Один пояс — один путь

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Китая Пекине приступил к работе международный форум "Один пояс — один путь".

    Как сообщает Report, в рамках форума между Азербайджаном и Китаем подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC.

    Документ подписали президент Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, глава Национальной нефтяной корпорации Китая (CNPC) Ванг Юлин и председатель Банка развития Китая (CDB) Ху Хуабанг.

    Отметим, что в работе международного форума в Пекине принимают участие 29 глав государств и правительств, 110 представителей государств и частного сектора, а также 60 представителей международных организаций.

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