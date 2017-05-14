Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Китая Пекине приступил к работе международный форум "Один пояс — один путь".

Как сообщает Report, в рамках форума между Азербайджаном и Китаем подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC.

Документ подписали президент Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, глава Национальной нефтяной корпорации Китая (CNPC) Ванг Юлин и председатель Банка развития Китая (CDB) Ху Хуабанг.

Отметим, что в работе международного форума в Пекине принимают участие 29 глав государств и правительств, 110 представителей государств и частного сектора, а также 60 представителей международных организаций.