Между Азербайджаном и Ираном подписан договор о купле-продаже электроэнергии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с заместителем министра энергетики Натигом Аббасовым побывала с визитом в Иране.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики.

По сообщению, на встрече в министерстве энергетики Ирана обсудили вопросы обеспечения купли-продажи электроэнергии между двумя странами, регулирования совместной деятельности энергосистем Азербайджана, Ирана и России, транзита электроэнергии в третьи страны.

Между компанией ОАО "Азерэнержи" и иранской компанией по производству, передаче и распределению электроэнергии TAVANIR был подписан договор о купле-продаже электроэнергии.

Документ был подписан президентом ОАО "Азерэнержи" Этибаром Пирвердиевым и председателем правления компании TAVANIR А.Корди. Согласно договору, начиная с июня текущего года "Азерэнержи" запустит процесс экспорта 180 МВт электроэнергии в изолированные (в островном режиме) регионы Мугань и Астара.

Кроме того, в ходе встречи было согласовано проведение 26 апреля 2018 года в Баку трехсторонней встречи для реализации процесса объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России. Также состоялся широкий обмен мнениями по развитию электроэнергетического коридора Иран-Азербайджан-Грузия, отмечена важность проведения трехсторонней встречи.