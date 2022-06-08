Между Азербайджаном и Чехией будет создана совместная рабочая группа

Между Азербайджаном и Чехией будет создана совместная рабочая группа по расширению сотрудничества в энергетической сфере

Между Азербайджаном и Чехией будет создана совместная рабочая группа по расширению сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом стало известно во время приема, проведенного министром энергетики Пярвизом Шахбазовым в связи с окончанием срока полномочий посла Чехии в Азербайджане Милана Экерта, сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики.

На встрече обсуждены вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, в том числе вытекающие из соглашения между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии о сотрудничестве в области энергетики, а также создание совместной рабочей группы и проведение ее первого заседания.

Министр пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности, а также выразил уверенность в дальнейшем расширении энергетических связей между двумя странами.