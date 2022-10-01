Брайза: По IGB Греция и Болгария могут приобрести не только азербайджанский газ

Болгария и Греция, которые сильно зависели от российского газа, теперь могут приобрести азербайджанский газ.

Болгария и Греция, которые сильно зависели от российского голубого топлива, теперь будут приобретать азербайджанский газ.

Об этом Report заявил международный эксперт, бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза, комментируя ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

Брайза отметил, что роль Азербайджана в IGB очень важна.

"Трубопровод IGB важен для усиления конкуренции с точки зрения увеличения поставок природного газа, а также конкуренции среди покупателей этого газа, которые способны договариваться о ценах на основе соотношения спроса и предложения", - сказал он.

Эксперт отметил, что благодаря IGB, Греция и Болгария получат возможность в том числе приобрести газ, который может быть импортирован через турецкий терминал сжиженного природного газа. В целом, по его словам, из Болгарии азербайджанский или другой газ может иметь доступ не только в Юго-Восточную Европу, но и в Молдову и Украину.

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию сегодня, в церемонии пуска линии в столице Болгарии Софии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

IGB соединен с Трансадриатическим газопроводом в Греции, что позволит доставлять по нему в Болгарию азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз".