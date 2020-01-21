Мэтью Брайза: Расширение коридоров через Каспийское море имеет большое значение - ВИДЕО

Расширение коридоров через Каспийское море имеет большое значение для региона.

Об этом командированному в Давос корреспонденту Report рассказал бывший посол США в Азербайджане, бывший помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза на открытии "Каспийской недели: Платформы глобальных идей" в рамках Всемирного экономического форума.

"Значение "Каспийской недели: Платформы глобальных идей", проводимой в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, чрезвычайно важно. В ходе платформы будут обсуждаться вопросы расширения экономических и торговых перспектив стран Большого Каспийского региона, включая Афганистан и страны Центральной Азии. На мероприятии будут затронуты такие важные темы как расширение сотрудничества при поддержке региональных правительств. Но, на мой взгляд, самым важным вопросом здесь является расширение транспортных коридоров через Каспийское море. В ходе платформы я поделюсь своими мыслями и опытом по данному вопросу. Эта тема мне очень близка и возвращает меня 20-25 лет назад. Я помню, как мы работали с правительством Азербайджана, Гейдаром Алиевым, нефтяными компаниями над проектом основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC). Это платформа для креативных идей и глобальных идей".

Отметим, что форум Caspian Week организован в четвертый раз подряд в рамках 50-го Всемирного экономического форума в Давосе в целях ознакомления с потенциалом Каспийского региона и привлечения сюда инвестиций.

Идея проведения Caspian Week была выдвинута в 2017 году швейцарской компанией Integral Petroleum SA, являющейся членом Всемирного экономического форума. С тех пор форум успешно проводится каждый год.

Основной задачей форума Caspian Week является развитие экономических, культурных, образовательных и научных связей между Большим Каспийским регионом (страны Каспийского и Черноморского бассейнов) и Европой, а также привлечение инвестиций и новых технологий, в том числе и цифровых, в регион.

В этом году на форуме будут выступать премьер-министр Грузии Георгий Гахария, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, бывший президент парламента Швейцарии Фелипе Ломбарди, министр экономики Афганистана Мустафа Мастур, бывший посол России в Германии Владимир Котенев, советник президента группы компаний А+А по Казахстану и Азербайджану Андреас Баумгартнер, бывший президент компании FIAT Бабер Бадат.