Месторождение “Карабах” планируется ввести в эксплуатацию с 2021 года

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время рассматриваются варианты разработки месторождения "Карабах" в зависимости от результатов первичного технико-экономического обоснования и его введения в эксплуатацию с 2021 года.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор “Азнефть” Дашгын Искендеров в интервью журналу Caspian Energy.

Напомним, что первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде на 24-й Международной конференции “Нефть и газ Каспия” заявил, что, по подписанному между SOCAR и Statoil соглашению, сейсмоданные 3D по структуре "Карабах" вновь обработаны и интерпретированы. Вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на конференции отметил, что сейчас ведется подготовка к первичной добыче на месторождении "Карабах".

Отметим, что в марте этого года норвежская компания Statoil представила министерству энергетики Азербайджана доклад о результатах исследований в связи с разведкой и разработкой месторождений "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу". Менеджер Statoil по Азербайджану Карстен Столтенберг подчеркнул возможность долгосрочного сотрудничества по проектам и напомнил, что Statoil начала разведку на этих месторождениях в 2012 году, а в 2014-м подписан контракт с SOCAR.