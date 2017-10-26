Месторождение "Карабах" будет разрабатываться в новом формате

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Разработка месторождения "Карабах", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, будет осуществляться в новом формате с применением международных оценок.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Дашгын Искендеров на заседании по итогам реализации строительных проектов в январе-сентябре 2017 года.

Он отметил успешное сотрудничество с международной компанией Independent Projects Analysis, занимающейся анализом проектов.

Замдиректора по вопросам строительства Алимуса Гулиев дал общую информацию о строительстве и реализации проектов, рассказал об улучшении инфраструктуры и строительно-монтажных работах.

Глава отдела капитального строительства и экспертизы проектов Гульмирза Сафаров рассказал о капитальных вложениях за последние годы, ситуации с реализацией проектов. Он подчеркнул, что в 2018 году планируется реализовать строительно-монтажные работы на 144 объектах.

Отметим, что Д. Искендеров в своем интервью Report сообщал, что НГДУ "28 Мая" планирует строительство глубоководного морского основания №1 для месторождения "Карабах" в 2018 году.