Месторождение "Достлуг" внесет значительный вклад в доходы Азербайджана

"Ресурсы месторождения внесут значительный вклад в валютные доходы обеих стран”

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” на Каспийском море станет историческим событием и приведет к увеличению государственных доходов двух стран.

Об этом Report заявил депутат, экономист-эксперт Вугар Байрамов.

"Хотя разведочные работы на этом месторождении были начаты в 80-х годах прошлого века, позже две страны начали обсуждения о разработке месторождения. Предварительно запасы на месторождении оцениваются в 100 млн тонн нефти, 30 млрд кубометров природного газа. То есть имеются достаточно большие энергетические ресурсы. Возможно, разведка выявит еще больше запасов. Следовательно, ресурсы месторождения внесут значительный вклад в валютные доходы обеих стран”, - отметил он.

Отметим, что месторождение, которое Азербайджан называет “Кяпазом”, а Туркменистан

Месторождение с богатыми запасами нефти и газа, которое Азербайджан называл “Кяпазом”, а Туркменистан - “Сардаром”, расположено на морской границе двух стран. Месторождение было открыто азербайджанскими нефтяниками во времена СССР на глубине 4 километра, и в 1989 году там пробурена первая разведочная скважина. В целом, проведение геологоразведочных работ в Каспийском море, открытие новых месторождений напрямую связано с именем азербайджанских нефтяников, геологов. Большую роль в этом сыграли Хошбахт Юсифзаде, Гурбан Аббасов, Бахман Гаджиев и другие нефтяники.

Во времена СССР это месторождение называлось "Промежуточное", так как располагалось прямо в центре морской границы Азербайджана и Туркменистана. По этой причине долгие годы его разработка была невозможна, велись последовательные переговоры. В 1998 году была создана экспертная группа для проведения переговоров между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Последовательные контакты между главами государств, взаимные визиты создали надежную основу для решения всех вопросов между двумя дружественными странами на удовлетворительном для обеих сторон уровне.