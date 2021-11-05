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Мэри Уорлик: Потребность в природном газе в мире еще больше возрастет

Мэри Уорлик: Потребность в природном газе в мире еще больше возрастет Пандемия коронавируса (COVID-19) сократила доступ к энергии во всем мире. Климатические изменения привели к тяжелой, плачевной ситуации в сфере производства энергии.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 11:06
Мэри Уорлик: Потребность в природном газе в мире еще больше возрастет

Пандемия коронавируса (COVID-19) сократила доступ к энергии во всем мире. Климатические изменения привели к тяжелой, плачевной ситуации в сфере производства энергии.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Мэри Уорлик в ходе панельной дискуссии на тему "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных потребностей в энергии" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"Общая ситуация в мире касательно сферы производства энергии неутешительна. Выбросы парниковых газов должны сводиться к нулю при производстве энергии. Особенно это касается таких стран, как Индия. К 2050 году выбросы парниковых газов в США, странах Евросоюза и остальном мире должны сократиться до 50%. К 2030 году потребность в природном газе в мире еще больше возрастет", - сказала М.Уорлик.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Enerji istehsalı sahəsində acınacaqlı vəziyyət yaranıb”

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