Merchant Commodity Fund: Цены на нефть могут достичь $200 в течение 5 лет

Мировые цены на нефть могут в течение пяти лет достигнуть отметки 200 долларов США за баррель.

Мировые цены на нефть могут в течение пяти лет достигнуть отметки 200 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом в интервью Bloomberg сказал Дуг Кинг, глава Merchant Commodity Fund.

«Мы верим в структурную инфляцию сырьевых товаров со стороны предложения — самую высокую с 1970-х гг., — сказал Кинг. — Только ОПЕК способна реагировать на ценовые показатели, а они каждый месяц отстают».

ОПЕК и союзники картеля изо всех сил пытались довести добычу до уровня новых квот. Но только несколько членов группы ОПЕК+ имеют возможность сделать это. Остальным такой рост дается нелегко, что вызывает беспокойство по поводу будущих поставок нефти в условиях высокого спроса.

«На самом деле на рынок поступает гораздо меньше нефти, — написал Merchant Commodity Fund в своем письме инвесторам. — Члены [группы ОПЕК+] просто не могут вернуться к доковидным уровням производительности. Всему виной дефицит инвестиций».

В письме руководство хедж-фонда особо подчеркивается, что Россия — яркий пример производителя, приближающегося к пределу своих производственных мощностей. Для цен это означает дальнейший потенциал роста, особенно если спрос останется таким же высоким, как сейчас.

Отмечается, что небывало активная скупка нефти, вызванная перебоями в поставках и признаками того, что вариант Omicron не будет столь разрушительным, как предполагалось ранее, подтолкнула некоторые сорта сырой нефти к многолетним максимумам.

«Бычьи настроения сохраняются, поскольку ОПЕК+ не обеспечивает достаточного объема поставок для удовлетворения сильного мирового спроса, — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. — Если (инвестиционные) фонды увеличат удельный вес нефти, цены могут достичь своего максимума 2014 года (в мае 2014 года стоимость барреля нефти Brent превысила 112 долларов США за баррель".