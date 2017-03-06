Менеджер TAP по Греции: Строительство трубопровода завершится в 2018 году

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Работы на греческом участке Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного осуществлять поставки азербайджанского газа в Европу, идут по графику.

Как сообщает Report со ссылкой на Energypress, об этом заявил региональный менеджер ТАР по Греции Рикард Скуфиас.

Он отметил, что в Эвросе, Родопи и Серре уложено 90 км труб.

По словам представителя TAP, строительные работы планируется завершить к концу 2018 года.

"План состоит в том, чтобы завершить строительство трубопровода к концу 2018 года и в течение 2019 года производить тестовые запуски, прежде чем запустить TAP на полную мощность в 2020 году", - сообщил он.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.