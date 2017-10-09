Менеджер TAP по Албании покинул пост

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Менеджер консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP-AG) по Албании Школким Бозго покинул пост. Об этом сообщат Report со ссылкой на TAP-AG.

Он занимал эту должность в течение почти 4 лет.

Исполнительный директор TAP Лука Шипати отметил, что до назначения нового менеджера его обязанности будет исполнять директор по вопросам коммерции и внешних связей TAP Ульрике Андрес.

Лука Шипати также сообщил, что в настоящее время более 2 000 человек работают на албанском участке проекта ТАР.