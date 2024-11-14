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Менеджер: ACWA Power к декабрю 2025 года полностью введет в строй в Азербайджане ВЭС мощностью 240 МВ

Менеджер: ACWA Power к декабрю 2025 года полностью введет в строй в Азербайджане ВЭС мощностью 240 МВ Саудовская компания ACWA Power планирует к декабрю 2025 года полностью ввести в эксплуатацию в Азербайджане ветряную электростанцию (ВЭС) Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт.
Энергетика
14 ноября 2024 г. 17:39
Менеджер: ACWA Power к декабрю 2025 года полностью введет в строй в Азербайджане ВЭС мощностью 240 МВ

Саудовская компания ACWA Power планирует к декабрю 2025 года полностью ввести в эксплуатацию в Азербайджане ветряную электростанцию (ВЭС) Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщил менеджер компании по Азербайджану и Турции Селим Гювян.

"Строительство ВЭС успешно продолжается. В 2025 году станция поэтапно - с сентября по ноябрь - выйдет на проектную мощность. В частности, по нашему графику мощность станции достигнет 80 МВт в сентябре, 160 МВт - в октябре и 240 МВт в ноябре",- сказал Гювян.

Он также отметил, что общая стоимость проекта составляет 340 млн долларов США.

"Часть финансирования придется на собственные средства компании, еще часть - заемные средства от банков. Мы привлекли средства от синдиката, в который вошли Европейский банк реконструкции и развития и Фонда ОПЕК, это 240 млн долларов, а 100 миллионов долларов — наши собственные средства",- отметил он.

Церемония закладки фундамента ВЭС "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт состоялась в январе 2022 года. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая, в том числе 17 - в селе Пирекюшкюль Абшеронского района, 23 - в селе Ситалчай Хызынского района. ВЭС ежегодно сможет вырабатывать около 1 млрд кВт.ч электроэнергии. Ввод в эксплуатацию данной станции также позволит экономить около 220 млн кубических метров природного газа в год.

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Версия на азербайджанском языке Menecer: “ACWA Power” 2025-ci ilin sonunadək Azərbaycanda 240 MVt gücündə KES-i tam istifadəyə verəcək”
Версия на английском языке Manager: ACWA Power to fully commission 240 MW wind farm in Azerbaijan by December 2025

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