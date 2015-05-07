СМИ: Меморандум о сооружении Eastring может быть подписан на саммите Восточного партнерства

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Меморандум о взаимопонимании между участниками проекта строительства газопровода Eastring, который может протянуться от словацко-украинской границы через Венгрию, Румынию и Болгарию до границы Турции с Болгарией или с Грецией, возможно, будет подписан 21-22 мая в Риге на полях саммита Восточного партнерства. Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По данным СМИ, странами-участницами проекта Eastrin станут Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Инициатором Eastring выступила словацкая компания Eustream, планируется, что финансированием проекта будет заниматься создаваемый консорциум фирм-участниц строительства будущего газопровода из четырех стран. В Eustream рассчитывают также на поддержку проекта Евросоюзом, в частности, со стороны Европейского инвестиционного банка и коммерческих финансовых учреждений.

Коммерческий запуск трубопровода Eastring запланирован на конец 2018 года. Его мощность на первом этапе эксплуатации должна составить 20 миллиардов кубометров в год, затем она будет постепенно доведена до 40 миллиардов кубометров в год. Длина газопровода будет достигать от 744 до 1015 километров в зависимости от избранного варианта трассы. Инвестиционные расходы на первом этапе реализации проекта запланированы в размере от 1,14 до 1,52 миллиардов евро.

Согласно информации европейских СМИ, источниками сырья для будущего трубопровода могут быть Азербайджан, Туркменистан, Ирак, Кипр и Россия.