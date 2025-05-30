Мелони: Италия рассчитывает на расширение энергосотрудничества с Казахстаном

Италия и Казахстан нуждаются в налаживании диалога, страны могут расширить сотрудничество в энергетике.

Италия и Казахстан нуждаются в налаживании диалога, страны могут расширить сотрудничество в энергетике.

Как передает казахстанское боро Report, такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Мы рассматриваем Казахстан в качестве стратегического партнера Италии, а данный регион - как стратегически важный перекресток. Нам нужен диалог, и вы очень хорошо понимаете это. Наше сотрудничество всегда было очень плодотворным. Но, как я уже говорила вчера, всегда есть возможность добиться большего, начиная с энергетики и заканчивая культурой", - сказала Мелони в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате в Астане.

Токаев со своей стороны заявил, что Италия является третьим торговым партнером Казахстана, а также крупнейшим партнером в Европе.

"Считаю, что мы должны сохранить высокую динамику нашего сотрудничества. Безусловно, ваш визит сыграет очень важную роль в плане придания дополнительного импульса развитию многогранного сотрудничества между двумя странами", - добавил казахстанский лидер.

Он пообещал, что итальянским инвесторам будут созданы все условия доля успешного бизнеса.

"В случае возникновения проблем, можете сказать мне лично", - добавил глава государства.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.