Мексика запросила у Испании выдачу экс-главы нефтегазовой компании Pemex

Власти Мексики направили Испании официальный запрос на экстрадицию бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила газета "Универсаль" со ссылкой на дипломатический источник.

Власти латиноамериканской страны подозревают его в коррупции и совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение. В том случае, если суд признает Лосойю виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Экс-глава Pemex был задержан в испанском городе Малага 12 февраля, на время следствия суд отправил его под стражу. В июне 2019 года мексиканский суд возобновил действие ордера на арест Лосойи. В конце мая того же года стало известно, что его банковские счета заблокированы.