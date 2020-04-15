Мексика в рамках ОПЕК+ сократит нефтедобычу только на два месяца

Мексика сократит нефтедобычу только на май-июнь в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Росио Нале.

«Мы заявили, что не можем участвовать во втором этапе соглашения с июля по декабрь 2020 года, когда страны-участники установили снижение добычи не на 23%, а 18%», — сказала Р.Нале.

Министр уточнила, что после июня Мексика установит расчетный уровень 1 721 баррель в день.

Напомним, что 12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании после нескольких дней переговоров смогли финализировать сделку о сокращении добычи нефти в мае - июне. Итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже подпадают 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.