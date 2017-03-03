Мексика объявила о росте перспективных запасов нефти

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл объявил о росте перспективных запасов страны почти на 4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Как передает Report, об этом написал Колдуэлл в своем микроблоге в Twitter, говоря о пятилетнем плане работы нефтяной отрасли страны.

"Пятилетний план позволяет перейти с 38,844 миллиарда баррелей на 42,681 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента перспективных запасов", — написал он.

По его словам, изменения, вносимые в этот утвержденный в 2015 году план, позволили увеличить на 2% площади нефтяных полей, которые будут выставлены на тендеры, а объем перспективных резервов страны – на 10%. Всего в план вошли 509 блоков для разработки и добычи и 82 нефтяных поля для добычи углеводородного сырья.

Сейчас Мексика производит около 2 миллионов баррелей в день (12 место в мире), хотя десять лет назад добыча компании Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей. Больше Мексики добывают Венесуэла (2,3 миллиона баррелей в день), Бразилия (2,6 миллиона), Кувейт (3 миллиона), ОАЭ (3,2 миллиона) и Канада (3,6 миллиона).