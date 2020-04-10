​Мексика готова снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в день

По итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр энергетики Мексики Росио Нале.

"Мексика на переговорах секретариата ОПЕК по стабилизации цен на нефть предложила сокращение на 100 тысяч баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. С 1,781 миллиона баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 миллиона баррелей в сутки", - написала Нале в Twitter.

Напомним, что заседание ОПЕК+ в четверг проходило в формате видеоконференции и при участии не входящих в этот союз стран. В общей сложности оно продлилось около 10 часов. Страны ОПЕК+ обсуждали создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.