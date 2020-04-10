Мексика достигла соглашения с ОПЕК+ и США о сокращении добычи

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава латиноамериканского государства заявил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалось в Facebook.

"От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", - сказал Лопес Обрадор, добавив, что для латиноамериканской страны это слишком сложно.

"С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тысяч баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тысяч [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось снижение добычи со стороны] Мексики", - пояснил Лопес Обрадор.

Напомним, что 9 апреля в ходе видеоконференции страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года.

"Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый - 11 миллионов баррелей в сутки", - говорится в принятом по итогам встречи коммюнике.

Минэнерго Азербайджана ранее сообщило, что на первом этапе (в мае-июне) предполагается сокращение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль-декабрь) - на 18%, на третьем (январь 2021 - апрель 2022 года) - на 14%. Таким образом, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона на каждом из этапов соответственно.