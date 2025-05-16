Мехмет Юдже: Зангезур - общий проект для тюркского мира в плане экспорта альтернативной энергии

Мехмет Юдже: Зангезур - общий проект для тюркского мира в плане экспорта альтернативной энергии

Зангезурский регион является одним из самых стратегических важных с точки зрения экспорта альтернативной энергии на Запад, и это общий проект всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель университета Улудаг, заместитель председателя Агентства по охране окружающей среды Турции Мехмет Юдже на Международной экономической конференции тюркского мира в Баку.

По его словам, проекты, касающиеся Зангезурского коридора, технологически сбалансированы, и в регионе уже предпринимаются конкретные шаги в направлении совместных инвестиций и сотрудничества.

"Эти проекты имеют стратегическое значение с точки зрения энергетики, логистики и укрепления единства между тюркскими государствами", - подчеркнул Юдже.

Во время своего выступления Мехмет Юдже также выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: "Реальность, о которой мы мечтали долгие годы, сегодня воплощается в жизнь. Выражение "Тюркский мир - это наша семья" - не просто простая фраза. За этим понятием стоит глубокий смысл, и это должно обсуждаться на академическом уровне".