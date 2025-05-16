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Мехмет Юдже: Применение опыта Турции в сфере зеленой энергии в Карабахе может принести весомые результаты

Мехмет Юдже: Применение опыта Турции в сфере зеленой энергии в Карабахе может принести весомые результаты Применение опыта Турции в области ветровой и солнечной энергии в Карабахском регионе может принести весомые результаты с точки зрения устойчивого энергоснабжения этих территорий.
Энергетика
16 мая 2025 г. 13:10
Мехмет Юдже: Применение опыта Турции в сфере зеленой энергии в Карабахе может принести весомые результаты

Применение опыта Турции в области ветровой и солнечной энергии в Карабахском регионе может принести весомые результаты с точки зрения устойчивого энергоснабжения этих территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил преподаватель турецкого Университета Улудаг, заместитель председателя Агентства по охране окружающей среды Мехмет Юдже в ходе выступления на Международной экономической конференции тюркского мира на тему "Общее будущее: социально-экономические инновации" в Баку.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере не ограничивается только передачей энергоресурсов, но также включает применение "зеленых технологий" и снижение воздействия на окружающую среду.

М.Юдже отметил, что в рамках соглашений, подписанных между Азербайджаном и Турцией, развитие возобновляемых источников энергии в Карабахе является одним из приоритетных направлений:

"Карабах обладает большим потенциалом с точки зрения солнечной и ветровой энергии. Опыт Турции в этой области может способствовать правильному и эффективному использованию этих возможностей".

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Версия на английском языке Mehmet Yuce: Implementing Türkiye's green energy experience could yield significant results in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mehmet Yüce: “Türkiyənin “yaşıl enerji” təcrübəsinin Qarabağda tətbiqi mühüm nəticələr verə bilər”

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