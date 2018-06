Механические работы на карбамидном заводе SOCAR завершатся в декабре

© Report.az

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Механические работы на карбамидном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте будут завершены в декабре этого года.

Как передает Report, об этом сказал директор завода Хаял Джафаров на проходящем в Баку Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

По его словам, завод будет сдан SOCAR во втором квартале следующего года.

Х. Джафаров заявил, что работы по проекту выполнены на 95%: "Завершены работы по проектированию и закупкам. Закупки завершены в январе этого года. 95% оборудования уже находится в стране. Строительные работы были завершены на 82%. В июне завершится прокладка линий электроснабжения".

По его словам, в настоящее время строительные работы выполняют 2 500-3 000 человек, однако в процессе эксплуатации эта цифра составит 300-350. Х. Джафаров отметил, что в рамках строительства завода затрачено 10 млн человеко-часов и в феврале 2018 года эта цифра достигнет 15 млн.

Коснувшись вопроса финансирования завода, директор подчеркнул, что 251 млн евро выделен корейским "Эксимбанком" (KEXİM), а кредитная линия на 249 млн евро под гарантии KEXİM открыта UniCredit, Societe Generale, Deutsche Bank: "На первоначальном этапе проект профинансирован за счет средств госбюджета".

Он сообщил, что предприятие будет производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, а остальная часть - на экспорт: "Основным экспортным маршрутом станет Турция. Эта страна импортирует 1,5 млн тонн карбамида в год. Грузия и другие страны Черноморского региона и Средиземноморья также могут стать рынками сбыта".

"Карбамидный завод – единственный проект в Азербайджане, который реализуется на основе двух госпрограмм. Это придает особое значение проекту", - сказал Х. Джафаров.

"Завод строится в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)". В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами завода на производство аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Услуги по консалтингу и независимой ревизии выполняет финская компания Neste Jacobs Oy", - добавил он.

Отметим, что на заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида и 1 200 тонн аммиака в сутки.