Меджнун Мамедов: Азербайджан активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики

Правительство Азербайджана совместно с иностранными инвесторами активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики страны.

Правительство Азербайджана совместно с иностранными инвесторами активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики страны.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку 6-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией заявил министр сельского хозяйства, сопредседатель комиссии Меджнун Мамедов.

Министр отметил, что Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы, и считается надежным партнером в этом вопросе.

"У нас налажено тесное сотрудничество в области энергетики с Болгарией. Недавнее открытие офиса SOCAR в Софии и меморандум, подписанный в рамках инициативы "Кольцо солидарности", являются подтверждением нашего сильного намерения расширять это сотрудничество", - сказал Мамедов.