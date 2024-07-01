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Меджнун Мамедов: Азербайджан активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики

Меджнун Мамедов: Азербайджан активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики Правительство Азербайджана совместно с иностранными инвесторами активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики страны.
Энергетика
1 июля 2024 г. 12:48
Меджнун Мамедов: Азербайджан активно инвестирует в сектор зеленой энергетики

Правительство Азербайджана совместно с иностранными инвесторами активно инвестирует в сектор "зеленой" энергетики страны.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку 6-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией заявил министр сельского хозяйства, сопредседатель комиссии Меджнун Мамедов.

Министр отметил, что Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы, и считается надежным партнером в этом вопросе.

"У нас налажено тесное сотрудничество в области энергетики с Болгарией. Недавнее открытие офиса SOCAR в Софии и меморандум, подписанный в рамках инициативы "Кольцо солидарности", являются подтверждением нашего сильного намерения расширять это сотрудничество", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: Azerbaijan investing heavily in green energy
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: “Azərbaycan “yaşıl enerji” sektoruna ciddi sərmayə qoyur”

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