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МЭА ждет существенного дефицита нефти на рынке в IV квартале

МЭА ждет существенного дефицита нефти на рынке в IV квартале Продление Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти до конца года приведет к существенному дефициту на мировом рынке в IV квартале.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 12:11
МЭА ждет существенного дефицита нефти на рынке в IV квартале

Продление Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти до конца года приведет к существенному дефициту на мировом рынке в IV квартале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА отмечает, что саудовско-российский альянс является серьезным вызовом для нефтяных рынков.

"После того, как в августе цены на нефть были относительно спокойными, при этом волатильность находилась на многолетнем минимуме, решение Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи и поставок нефти в общей сложности на 1,3 млн б/с до конца года спровоцировало ценовой скачок North Sea Dated (Brent датированный) выше 90 долларов за баррель до 10-месячного максимума", - говорится в отчете.

В начале сентября Россия продлила до конца года сокращение поставок нефти на 300 тыс. б/с, а Саудовская Аравия приняла решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн б/с на этот же период.

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Версия на английском языке IEA expects significant shortage of oil in 4Q23
Версия на азербайджанском языке IEA IV rübdə bazarda əhəmiyyətli neft qıtlığının olacağını gözləyir

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