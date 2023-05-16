МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 102 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 102 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в майском докладе агентства.

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году - до среднего уровня 102 млн баррелей в сутки. Это на 200 тыс. баррелей в сутки выше, чем в предыдущем прогнозе", - сказано в докладе.

В предыдущем, апрельском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на 2 млн баррелей в сутки - до 101,9 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что восстановление спроса в Китае продолжает превосходить ожидания: в марте там был установлен исторический рекорд на уровне 16 млн баррелей в сутки.