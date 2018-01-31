МЭA: Темпы роста спроса на нефть замедлятся в 2018 году

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Темпы роста мирового спроса на нефть в 2018 году будут ниже, чем в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это заявление сделал Нил Аткинсон, глава департамента сектора нефтяных рынков Международного энергетического агентства (МЭА).

По его мнению, в 2018 году добыча нефти в США будет расти на 1 млн баррелей/день, а за пределами ОПЕК предположительно достигнет 1,7 млн баррелей/день. Аткинсон отмечает, что в первом квартале предложение на нефтяном рынке превысит спрос, а в дальнейшем на рынке возникнет дефицит в незначительном объеме.

МЭА ожидает, что соглашение ОПЕК + продлится до конца года, а производство будет ограничено.