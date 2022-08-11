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МЭА: Страны ОПЕК+ в июне отстали от плана по добыче на 2,74 млн б/с

МЭА: Страны ОПЕК+ в июне отстали от плана по добыче на 2,74 млн б/с Страны ОПЕК+ в июле 2022 года нарастили производство нефти на 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), но отстают от плановых показателей по добыче на 2,74 млн б/с.
Энергетика
11 августа 2022 г. 12:22
МЭА: Страны ОПЕК+ в июне отстали от плана по добыче на 2,74 млн б/с

Страны ОПЕК+ в июле 2022 года нарастили производство нефти на 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), но отстают от плановых показателей по добыче на 2,74 млн б/с.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем добычи нефти участниками альянса вырос на 570 тыс. б/с по сравнению с июнем - с 38,14 млн б/с до 38,71 млн б/с. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на июнь составлял 41,45 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 2,74 млн б/с.

Страны ОПЕК+ сокращали добычу нефти с мая 2020 года для стабилизации рынка, но по мере реализации этого плана уже восстанавливают ее. Так, с августа 2021 года они придерживались графика увеличения добычи нефти на уровне около 400 тыс. б/с в месяц. На июль и август 2022 план был изменен - страны альянса увеличили рост добычи до 648 тыс. б/с, перераспределив равномерно сентябрьскую квоту, на фоне прогнозируемого летнего увеличения спроса на нефть из-за восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Однако из-за нехватки свободных мощностей участники альянса не всегда достигают целевых уровней. Так, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в июле снова была перевыполнена - уровень исполнения соглашения достиг 523% против 314% месяцем ранее.

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Версия на английском языке IEA: OPEC+ countries in June lagged behind production plan by 2.74 million b/d

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