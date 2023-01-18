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МЭА: Страны ОПЕК+ в декабре отстали от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей

МЭА: Страны ОПЕК+ в декабре отстали от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей Страны ОПЕК+ в декабре прошлого года снизили производство нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, отставание от плана альянса по добыче составило 1,77 млн баррелей.
Энергетика
18 января 2023 г. 13:11
МЭА: Страны ОПЕК+ в декабре отстали от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей

Страны ОПЕК+ в декабре прошлого года снизили производство нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, отставание от плана альянса по добыче составило 1,77 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем добычи нефти участниками альянса снизился по сравнению с ноябрем на 50 тыс. баррелей - до 38,33 млн баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи странами ОПЕК+ на декабрь составлял 40,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 1,77 млн баррелей в сутки.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября договорились о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. За базу для отсчета сокращения добычи нефти взяты квоты в рамках сделки ОПЕК+ по состоянию на август 2022 года. В опубликованном по итогам встречи коммюнике тогда отмечалось, что решение о снижении производства принято с учетом неопределенностей как в мировой экономике, так и на нефтяном рынке. На заседании 4 декабря страны альянса решили сохранить действующий план по добыче нефти.

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