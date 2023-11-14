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МЭА: Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти в октябре на 70 тыс. баррелей в сутки

МЭА: Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти в октябре на 70 тыс. баррелей в сутки Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 36,51 млн баррелей в сутки. Отставание от квот составило 0,4 млн баррелей в сутки.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 14:08
МЭА: Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти в октябре на 70 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ в октябре увеличили добычу на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 36,51 млн баррелей в сутки. Отставание от квот составило 0,4 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Объем добычи в 19 странах-участницах альянса составил 36,51 млн баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи в рамках квот составляет 36,92 млн.

Суммарная добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) выросла на 30 тыс. баррелей в сутки, до 43,19 млн баррелей в сутки, поскольку увеличение добычи в Анголе, Ираке и России компенсировало небольшое снижение в других странах.

Добыча только в ОПЕК в октябре не изменилась - 28,21 млн баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке IEA: "OPEC+ ölkələri oktyabrda neft hasilatını gündəlik 70 min barel artırıb"
Версия на английском языке IEA: OPEC+ countries increased oil production in October by 70,000 barrels per day

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