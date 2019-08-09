МЭА: Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти за счет Азербайджана и Казахстана

Добыча нефти странами ОПЕК в июле снизилась на 190 тыс. баррелей в сутки по отношению к июню - до 29,71 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Сильнее всех добычу сокращает Саудовская Аравия, которая снизила ее почти на 1 млн баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 года, взятому за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи нефти. Иран и Венесуэла освобождены от ограничений в рамках Венской сделки, но их добыча падает стремительно под действием санкций США. Так, в июле Иран снизил добычу еще на 50 тыс. баррелей - до 2,23 млн баррелей в сутки. Венесуэла сократила добычу на 60 тыс. баррелей - до 0,81 млн баррелей в сутки.

По подсчетам МЭА, 11 стран ОПЕК, участвующих в договоренностях о сокращении добычи, выполняли их в июле на 119%, так как ряд стран перевыполняют свои квоты. Страны "не ОПЕК" в июле также перевыполнили сделку, сократив добычу на 107% от плана. В основном это происходит за счет Казахстана и Азербайджана. В целом страны ОПЕК+ выполнили соглашение на 115% от плана с начала года.

В июле показатель выполнения сделки странами ОПЕК составил 134%, странами "не ОПЕК" - 133%.

Страны ОПЕК+ согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.