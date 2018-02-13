МЭА: США станут лидерами по добыче нефти к концу года

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ США за счет роста сланцевой добычи могут обогнать ближайших конкурентов - Россию и Саудовскую Аравию - и к концу 2018 года стать лидером среди производителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка содержится в февральском отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В МЭА полагают, что по итогам реализации соглашения ОПЕК+ за год излишки запасов стран ОЭСР снизились в пять раз - с 264 млн баррелей до 52 млн баррелей по состоянию на декабрь.

"Казалось бы, результат сделки почти близок. Но это необязательно так", - говорят эксперты МЭА. По их оценке, всего за три месяца - с ноября по январь - добыча нефти в США выросла на 846 тыс. баррелей и может в скором будущем превзойти Саудовскую Аравию. "А к концу этого года США могут обогнать Россию и таким образом стать глобальным лидером в производстве нефти", - заключили аналитики МЭА.

Агентство также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,2 млн баррелей. Прогноз по росту спроса на нефть в 2018 году вырос до 1,4 млн баррелей в сутки.

В странах вне ОПЕК добыча нефти предположительно увеличится на 1,8 млн баррелей/день, до 59,9 млн баррелей/день.