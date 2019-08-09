МЭА: Спрос на нефть в 2019 году будет падать

МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году также понижен по сравнению с предыдущей оценкой - на 50 тыс. б/с - до 1,3 млн б/с. При этом общий объем спроса остался неизменен на 2019 год и составит 100,4 млн б/с. Свой текущий прогноз эксперты МЭА называют в отчете "хрупким" и указывают на "большую вероятность его пересмотра в сторону дальнейшего снижения".

Темпы роста спроса как в 2019, так и в 2020 году, будут отставать от темпов роста предложения нефти от стран "не ОПЕК". Так, в 2019 году поставки нефти из этих стран вырастут на 1,9 млн б/с, а в 2020 году - на 2,2 млн б/с, ожидают в МЭА. Как подчеркивали специалисты агентства ранее, в следующем году рынок будет весьма хорошо снабжаться.

"Появляется все больше признаков замедления экономического роста, многие страны отчитываются о слабом росте ВВП в первом полугодии, что говорит о снижении объемов торговли и производства. Кроме того, ухудшились перспективы торгового соглашения между Китаем и США, что может привести к снижению торговой активности и меньшему росту спроса на нефть", - говорится в отчете агентства.