МЭА: Спрос на нефть увеличится к 2025 году на 6,8%

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало базовый сценарий ежегодного прогноза, согласно которому спрос на нефть в 2025 году увеличится на 6,8% по сравнению с 2018 годом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что спрос возрастет до 103,5 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу, ежегодно рост спроса составит 900 тысяч баррелей в сутки в развивающихся странах.

Кроме того, рост спроса к 2040 году ожидается на 9,8%, до 106,4 млн баррелей.