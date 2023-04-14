МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, ждет рекордных 101,9 млн.

Международное энергетическое агентство (МЭА) не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, ждет рекордных 101,9 млн.

Как передает Report, это следует из апрельского доклада МЭА.

"Мировой спрос на нефть вернулся к росту в первом квартале 2023 года, увеличившись на 810 тыс. баррелей в сутки, когда экономика Китая вышла из карантина. Мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году и составит в среднем рекордные 101,9 млн баррелей в сутки", - сказано в документе.

Рост спроса будет набирать обороты в течение года, ускорившись до 2,4 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года, подняв спрос до 103,1 млн баррелей в сутки.