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МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, ждет рекордных 101,9 млн.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 12:38
МЭА спрогнозировало рекордный спрос на нефть в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, ждет рекордных 101,9 млн.

Как передает Report, это следует из апрельского доклада МЭА.

"Мировой спрос на нефть вернулся к росту в первом квартале 2023 года, увеличившись на 810 тыс. баррелей в сутки, когда экономика Китая вышла из карантина. Мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году и составит в среднем рекордные 101,9 млн баррелей в сутки", - сказано в документе.

Рост спроса будет набирать обороты в течение года, ускорившись до 2,4 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года, подняв спрос до 103,1 млн баррелей в сутки.

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