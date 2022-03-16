МЭА сообщило о выполнении сделки ОПЕК+ в феврале на 137%

Альянс ОПЕК+ в феврале выполнил сделку на 137%, добывая на 1,1 млн баррелей в сутки меньше разрешенного нефтяным соглашением уровня.

Альянс ОПЕК+ в феврале выполнил сделку на 137%, добывая на 1,1 млн баррелей в сутки меньше разрешенного нефтяным соглашением уровня.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Общий процент выполнения сделки ОПЕК+ в феврале составил 137%: ОПЕК исполнила соглашение на 139%, а "не ОПЕК" — на 132%.

МЭА сообщает, что в целом добыча нефти 23 стран-участниц альянса ОПЕК+ выросла на 350 тыс. баррелей в сутки в феврале по сравнению с январем, до 44,14 млн. Однако около двух третьих этого объема пришлось на Иран, Венесуэлу и Ливию, у которых нет никаких обязательств по ограничению производства в рамках нефтяной сделки.

"Неспособность альянса долгое время добывать на уровне своих квот в основном из-за технических проблем и других сложностей с производственными мощностями уже привела к резкому сокращению мировых запасов", — подчеркивает агентство.