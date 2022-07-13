МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 млн баррелей. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запасы увеличились на 15,2 млн баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятил

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 млн баррелей. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запасы увеличились на 15,2 млн баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 млн баррелей, до 2 691 млн баррелей, что все еще на 301,3 млн баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 млн баррелей из госзапасов", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 млн баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.