О нас

МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 млн баррелей. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запасы увеличились на 15,2 млн баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятил
Энергетика
13 июля 2022 г. 12:16
МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в мае по сравнению с апрелем на 5 млн баррелей. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запасы увеличились на 15,2 млн баррелей, но по-прежнему были ниже средних пятилетних значений.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Промышленные запасы в ОЭСР выросли на 15,2 млн баррелей, до 2 691 млн баррелей, что все еще на 301,3 млн баррелей ниже среднего уровня 2017-2021 годов, чему способствовало высвобождение 32,1 млн баррелей из госзапасов", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что, по предварительным данным, запасы в ОЭСР за июнь выросли на 22 млн баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi