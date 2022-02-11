О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти в январе

МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти в январе Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 98,7 млн баррелей в сутки.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 13:07

Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 98,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки, до 98,7 млн баррелей, но темпы роста замедлились из-за недовыполнения ОПЕК+ целевых показателей, что вывело с рынка 300 млн баррелей нефти с начала 2021 года", — говорится в докладе.

По оценке аналитиков агентства, если сокращения ОПЕК+ будут полностью отменены, мировая добыча нефти в 2022 году может вырасти на 6,3 млн баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по сделке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi