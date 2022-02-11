МЭА сообщило о росте мировой добычи нефти в январе

Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 98,7 млн баррелей в сутки.

Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрем — до 98,7 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча нефти в январе выросла на 560 тыс. баррелей в сутки, до 98,7 млн баррелей, но темпы роста замедлились из-за недовыполнения ОПЕК+ целевых показателей, что вывело с рынка 300 млн баррелей нефти с начала 2021 года", — говорится в докладе.

По оценке аналитиков агентства, если сокращения ОПЕК+ будут полностью отменены, мировая добыча нефти в 2022 году может вырасти на 6,3 млн баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по сделке.